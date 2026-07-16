Про це повідомили у "Кримському вітрі".
Що відомо про атаку на Крим?
Незадовго після опівночі потужний вибух пролунав у Сімферополі, потім – ще кілька. Місцеві повідомляли, що йшла стрілянина мобільних вогневих груп.
Вибух у районі залізничного вокзалу у Сімферополі: дивіться відео
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️На тлі атаки був перекритий для руху Керченський міст. У самій Керчі теж чути вибухи. Зазначалося, що МВГ стріляли по дронах в районі гори Мітрідат.
Вибухи було чути й у Бахчисарайському районі біля села Скалисте. У Бахчисараї теж чули стрілянину.
Місцеві припускали, що могла бути атакована електропідстанція ПС 220 кВ "Бахчисарай", але світло в районі не вимикалося. Цей об'єкт уже був під прицілом 5 липня, коли стався серйозний блекаут.
Російська "певео" працювала й у Феодосії. Там чули проліт БпЛА та стрілянину.
Також на тлі атаки було помічено пожежу у районі двох АЗС у Джанкої на виїзді з міста. Ймовірно, був приліт по самих АЗС або бензовозах поруч.
Пожежа у Джанкої / Фото "Кримського вітру"
Щось горіло й біля дороги на південь від Чонгарського мосту. Це або приліт по техніці, яка там стояла, або ландшафтна пожежа від падіння уламків.