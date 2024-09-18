Россияне жалуются на атаку дронами: в нескольких регионах раздавались взрывы

В четырех регионах России заявили об атаке БПЛА в ночь на 18 сентября. Традиционно россияне слили в сеть работу их ПВО.

По данным российских телеграм-каналов, 4 региона страны-агрессора якобы атаковали более 20 дронов-камикадзе. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также ВСУ атаковали Энгельс: зачем россияне размещают там Ту и сколько их могло быть

Что известно об атаке БпЛА на Россию 18 сентября

В общем взрывы раздавались в Смоленской, Брянской, Тульской и Орловской областях.

В частности в сети появилось видео из Смоленской области. Местный губернатор Анохин утверждает, что в городах Ельня и Рославль силы "ПеВеО" якобы сбили 7 беспилотных летательных аппаратов.

По его словам, пострадавших и разрушений якобы нет. В то же время местные жители все же довольно испуганы.

Кадры из Смоленской области: смотрите видео

Зато в Брянской области заявили о сбитии аж 14 беспилотников. Губернатор региона написал, что разрушений там также якобы нет. По его словам, на местах работают оперативные и экстренные службы.

В дополнение, по сообщениям оккупантов, по одному беспилотнику якобы уничтожили над Тульской и Орловской областями.

В общем россияне сообщили о сбитии как минимум 23 беспилотников. В атаке традиционно обвинили ВСУ.

Однако заметим, что обычно российские власти признают попадание только тогда, когда это уже невозможно скрывать. Поэтому ожидаем информацию от украинских спецслужб или других источников, которым можно доверять.

Отметим, что прошлой ночью взрывы раздавались в районе аэродрома "Энгельс", откуда взлетают российские бомбардировщики Ту-95. О последствиях "хлопка" пока неизвестно. Однако кадры, обнародованные в сети, свидетельствуют, что там был пожар.