Обломки в многоэтажках и пострадавшие: кадры жаркой ночи в Таганроге и Курске

Российские Таганрог и Курск в ночь на 2 апреля ощутили на себе атаку неизвестных БпЛА. Утверждается, что есть попадания и пострадавшие.

В сети активно делятся кадрами взрывов и работы "певео". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Какие последствия атаки БпЛА на Россию

Из-за атаки "добрых" БпЛА в Таганроге этой ночью вводили режим чрезвычайной ситуации.

Обломки обнаружили по четырем адресам, в частности, вблизи железнодорожного переезда. Были пожары, которые уже потушили.

Взрывы в Таганроге: смотрите видео

Известно, что пострадала одна из многоэтажек – оттуда даже эвакуировали 85 жителей, потому что в квартире пенсионера якобы нашли обломки.

Говорят, что травмы получили два человека – их забрали в больницу.

Осторожно, нецензурная лексика! Последствия работы "певео" в Таганроге: смотрите видео

Российские власти обещают выплатить всем помощь, чье жилье пострадало.

Падение обломков: смотрите видео

В центре Курска также отселяли 60 жителей одной из многоэтажек. В доме, который пострадал от "успешной" работы "певео", работали пиротехники. На крыше обнаружили обломки неизвестного БпЛА.

Говорят, там якобы обошлось без пострадавших.

Осторожно, нецензурная лексика! Взрывы в Курске: смотрите видео

Взрывы в России: смотрите видео

Российское минобороны уже успело отчитаться, что в течение ночи якобы было сбито "93 украинских беспилотных летательных аппарата":