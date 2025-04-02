Обломки в многоэтажках и пострадавшие: кадры жаркой ночи в Таганроге и Курске
- В Таганроге и Курске в результате атаки БпЛА были повреждены многоэтажки, есть пострадавшие.
- Российское минобороны заявляет о сбитии "93 украинских БпЛА" ночью.
Российские Таганрог и Курск в ночь на 2 апреля ощутили на себе атаку неизвестных БпЛА. Утверждается, что есть попадания и пострадавшие.
В сети активно делятся кадрами взрывов и работы "певео". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Какие последствия атаки БпЛА на Россию
Из-за атаки "добрых" БпЛА в Таганроге этой ночью вводили режим чрезвычайной ситуации.
Обломки обнаружили по четырем адресам, в частности, вблизи железнодорожного переезда. Были пожары, которые уже потушили.
Взрывы в Таганроге: смотрите видео
Известно, что пострадала одна из многоэтажек – оттуда даже эвакуировали 85 жителей, потому что в квартире пенсионера якобы нашли обломки.
Говорят, что травмы получили два человека – их забрали в больницу.
Осторожно, нецензурная лексика! Последствия работы "певео" в Таганроге: смотрите видео
Российские власти обещают выплатить всем помощь, чье жилье пострадало.
Падение обломков: смотрите видео
В центре Курска также отселяли 60 жителей одной из многоэтажек. В доме, который пострадал от "успешной" работы "певео", работали пиротехники. На крыше обнаружили обломки неизвестного БпЛА.
Говорят, там якобы обошлось без пострадавших.
Осторожно, нецензурная лексика! Взрывы в Курске: смотрите видео
Взрывы в России: смотрите видео
Российское минобороны уже успело отчитаться, что в течение ночи якобы было сбито "93 украинских беспилотных летательных аппарата":
- 87 – над Курской областью,
- 4 – над Ростовской областью,
- 2 – над Белгородской областью.