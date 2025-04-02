У мережі активно діляться кадрами вибухів та роботи "певео". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Які наслідки атаки БпЛА на Росію

Через атаку "добрих" БпЛА у Таганрозі цієї ночі вводили режим надзвичайної ситуації.

Уламки виявили за чотирма адресами, зокрема, поблизу залізничного переїзду. Були пожежі, які уже загасили.

Вибухи у Таганрозі: дивіться відео

Відомо, що постраждала одна з багатоповерхівок – звідти навіть евакуювали 85 мешканців, бо у квартирі пенсіонера нібито знайшли уламки.

Кажуть, що травми отримали двоє людей – їх забрали до лікарні.

Обережно, нецензурна лексика! Наслідки роботи "певео" у Таганрозі: дивіться відео

Російська влада обіцяє виплатити усім допомогу, чиє житло постраждало.

Падіння уламків: дивіться відео

У центрі Курська також відселяли 60 мешканців однієї із багатоповерхівок. У будинку, який постраждав від "успішної" роботи "певео", працювали піротехніки. На даху виявили уламки невідомого БпЛА.

Кажуть, там нібито минулося без постраждалих.

Обережно, нецензурна лексика! Вибухи у Курську: дивіться відео

Вибухи у Росії: дивіться відео

Російське міноборони уже встигло відзвітувати, що протягом ночі нібито було збито "93 українські безпілотні літальні апарати":