У мережі активно діляться кадрами вибухів та роботи "певео". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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Які наслідки атаки БпЛА на Росію
Через атаку "добрих" БпЛА у Таганрозі цієї ночі вводили режим надзвичайної ситуації.
Уламки виявили за чотирма адресами, зокрема, поблизу залізничного переїзду. Були пожежі, які уже загасили.
Вибухи у Таганрозі: дивіться відео
Відомо, що постраждала одна з багатоповерхівок – звідти навіть евакуювали 85 мешканців, бо у квартирі пенсіонера нібито знайшли уламки.
Кажуть, що травми отримали двоє людей – їх забрали до лікарні.
Обережно, нецензурна лексика! Наслідки роботи "певео" у Таганрозі: дивіться відео
Російська влада обіцяє виплатити усім допомогу, чиє житло постраждало.
Падіння уламків: дивіться відео
У центрі Курська також відселяли 60 мешканців однієї із багатоповерхівок. У будинку, який постраждав від "успішної" роботи "певео", працювали піротехніки. На даху виявили уламки невідомого БпЛА.
Кажуть, там нібито минулося без постраждалих.
Обережно, нецензурна лексика! Вибухи у Курську: дивіться відео
Вибухи у Росії: дивіться відео
Російське міноборони уже встигло відзвітувати, що протягом ночі нібито було збито "93 українські безпілотні літальні апарати":
- 87 – над Курською областю,
- 4 – над Ростовською областю,
- 2 – над Бєлгородською областю.