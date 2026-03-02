Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала и военно-морской базы в Новороссийске

В ночь на 2 марта подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Шесхарис" и военно-морскую базу "Новороссийск" в Краснодарском крае России. В результате попаданий на территории зафиксировали масштабный пожар.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Какие последствия поражений?

По предварительной информации, в России подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала и радиолокационной станции из комплекса С-400.

Сейчас степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

Кроме того, подтверждено уничтожение четырех резервуаров РВС-5000, повреждение трех резервуаров РВС-2000, трубопроводов и подземного резервуара в результате поражения нефтеперерабатывающего завода “Албашнефть” в Краснодарском крае России 28 февраля.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение военно-экономического потенциала российского агрессора,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Стоит отметить, что "Шесхарис" является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Он обеспечивает топливом российские группировки, которые воюют в Украине.

