Генштаб ВСУ подтвердил поражение нефтяного терминала и военно-морской базы в Новороссийске
- Силы обороны Украины поразили нефтяной терминал "Шесхарис" и военно-морскую базу "Новороссийск" в Краснодарском крае России, что вызвало масштабный пожар.
- Подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала, радиолокационной станции и уничтожение нескольких резервуаров.
В ночь на 2 марта подразделения Сил обороны Украины поразили нефтяной терминал "Шесхарис" и военно-морскую базу "Новороссийск" в Краснодарском крае России. В результате попаданий на территории зафиксировали масштабный пожар.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Какие последствия поражений?
По предварительной информации, в России подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала и радиолокационной станции из комплекса С-400.
Сейчас степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.
Кроме того, подтверждено уничтожение четырех резервуаров РВС-5000, повреждение трех резервуаров РВС-2000, трубопроводов и подземного резервуара в результате поражения нефтеперерабатывающего завода “Албашнефть” в Краснодарском крае России 28 февраля.
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение военно-экономического потенциала российского агрессора,
– отметили в Генштабе ВСУ.
Стоит отметить, что "Шесхарис" является одним из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге России. Он обеспечивает топливом российские группировки, которые воюют в Украине.
Силы обороны бьют по врагу: последние новости
Украина атаковала центр дальней космической связи в районе населенного пункта Витино. Под прицелом также оказалась радиолокационная станция "Подлет-К1" неподалеку Виноградного во временно оккупированном Крыму.
Также на ВОТ Луганщины за прошедшие сутки были поражены РЛС "Каста 2Е2" и РЛС "ЯСТРЕБ А-В". Стоимость "Касты" стартует от 60 миллионов долларов. Ее используют для своевременного обнаружения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и дронов.
Кроме того, украинские подразделения били по живой силе подразделения радиоэлектронной разведки "Рубикон" в районах Керменчика, что на ВОТ Донецкой области, и населенного пункта Конские Раздоры на ВОТ Запорожья.