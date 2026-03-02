Силы обороны снова уничтожили немало вражеской техники. О потерях россиян сообщает Генштаб ВСУ.
Какие потери России на 2 марта 2026 года?
С начала полномасштабного вторжения потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 267 730 (+960) человек;
- танков – 11 713 (+4);
- боевых бронированных машин – 24 111 (+3);
- артиллерийских систем – 37 795 (+74);
- РСЗО – 1 665 (+3);
- средств ПВО – 1 313 (+5);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 153 169 (+1 810);
- крылатых ракет – 4 384 (+0);
- кораблей/катеров – 29 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 80 757 (+247);
- специальной техники – 4 076 (+1).
Потери врага на 2 марта / Инфографика ВС ВСУ
Что известно о других потерях, которых россияне понесли в последнее время?
28 февраля стало известно, что Силы обороны Украины нанесли удары по логистическим объектам и передовому пункту управления российской армии на ВОТ и в России. Эти удары были направлены на склады ГСМ, боеприпасов, материально-техническое обеспечение и другие объекты.
Также, днями ранее, Силы обороны Украины ударили по вражеским объектам на временно оккупированных территориях, в частности нефтебазе "Луганская", что повлекло масштабный пожар. Под ударами также были склады горюче-смазочных материалов и пункт управления беспилотниками на Херсонщине.
23 февраля снова сообщили об успешной операции. Украинские военные нанесли удары по военным объектам российских оккупантов на временно оккупированных территориях, включая район сосредоточения ракетного дивизиона и склады боеприпасов. Поражены объекты в Крыму, Донецкой, и Николаевской областях, в частности склад материально-технических средств и пункт управления беспилотниками.