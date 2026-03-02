Сили оборони знову знищили чимало ворожої техніки. Про втрати росіян повідомляє Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Прицільний удар: СБС знищили рідкісну РЛС "Імбір" та ЗРК С‑300В неподалік Маріуполя
Які втрати Росії на 2 березня 2026 року?
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 267 730 (+960) осіб;
- танків – 11 713 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 111 (+3);
- артилерійських систем – 37 795 (+74);
- РСЗВ – 1 665 (+3);
- засобів ППО – 1 313 (+5);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 348 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 153 169 (+1 810);
- крилатих ракет – 4 384 (+0);
- кораблів/катерів – 29 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 80 757 (+247);
- спеціальної техніки – 4 076 (+1).
Втрати ворога на 2 березня / Інфографіка ПС ЗСУ
Що відомо про інші втрати, яких росіяни зазнали останнім часом?
28 лютого стало відомо, що Сили оборони України завдали ударів по логістичних об'єктах та передовому пункту управління російської армії на ТОТ і в Росії. Ці удари були спрямовані на склади ПММ, боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та інші об'єкти.
Також, днями раніше, Сили оборони України вгатили по ворожих об'єктах на тимчасово окупованих територіях, зокрема нафтобазі "Луганська", що спричинило масштабну пожежу. Під ударами також були склади пально-мастильних матеріалів та пункт управління безпілотниками на Херсонщині.
23 лютого знову повідомили про успішну операцію. Українські військові завдали ударів по військових об'єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях, включаючи район зосередження ракетного дивізіону та склади боєприпасів. Уражено об'єкти в Криму, Донецькій, та Миколаївській областях, зокрема склад матеріально-технічних засобів та пункт управління безпілотниками.