Сили оборони знову знищили чимало ворожої техніки. Про втрати росіян повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії на 2 березня 2026 року?

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:

  • особового складу – близько 1 267 730 (+960) осіб;
  • танків – 11 713 (+4);
  • бойових броньованих машин – 24 111 (+3);
  • артилерійських систем – 37 795 (+74);
  • РСЗВ – 1 665 (+3);
  • засобів ППО – 1 313 (+5);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 348 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 153 169 (+1 810);
  • крилатих ракет – 4 384 (+0);
  • кораблів/катерів – 29 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 80 757 (+247);
  • спеціальної техніки – 4 076 (+1).

Втрати ворога на 2 березня / Інфографіка ПС ЗСУ
Що відомо про інші втрати, яких росіяни зазнали останнім часом?

  • 28 лютого стало відомо, що Сили оборони України завдали ударів по логістичних об'єктах та передовому пункту управління російської армії на ТОТ і в Росії. Ці удари були спрямовані на склади ПММ, боєприпасів, матеріально-технічне забезпечення та інші об'єкти.

  • Також, днями раніше, Сили оборони України вгатили по ворожих об'єктах на тимчасово окупованих територіях, зокрема нафтобазі "Луганська", що спричинило масштабну пожежу. Під ударами також були склади пально-мастильних матеріалів та пункт управління безпілотниками на Херсонщині.

  • 23 лютого знову повідомили про успішну операцію. Українські військові завдали ударів по військових об'єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях, включаючи район зосередження ракетного дивізіону та склади боєприпасів. Уражено об'єкти в Криму, Донецькій, та Миколаївській областях, зокрема склад матеріально-технічних засобів та пункт управління безпілотниками.