Неизвестные дроны могли попасть в завод под Москвой: что известно о стратегическом предприятии

В воскресенье, 20 июля, неизвестные беспилотники в очередной раз атаковали Россию. Вероятно, пострадало стратегическое предприятие в Зеленограде, что под Москвой.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Речь идет об акционерном обществе "Ангстрем".

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Что известно о российском АО "Ангстрем"?

Дронова атака на российскую столицу началась еще в субботу, 19 июля. Из-за этого во всех московских аэропортах вводили временные ограничения на полеты.

Над регионом якобы сбили по меньшей мере 19 воздушных целей, а местные жители активно распространяли кадры из Зеленограда, где мэр Сергей Собянин подтвердил падение обломков.

Впоследствии СМИ написали о возможном попадании в АО "Ангстрем" – связанную с военно-промышленным комплексом компанию.

Предприятие владеет одним из самых мощных в стране-агрессоре комплексов по созданию и производству полупроводниковых изделий. Это передовой производитель полупроводниковых изделий, современных микроконтроллеров и микропроцессоров.

Напомним, утром 20 июля вражеское минобороны отчиталось о сбитии 93 якобы украинских БпЛА в небе над 10 регионами. В частности, 19 – над территорией Московского региона, 16 из которых летели в Москву.