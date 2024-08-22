Буданов рассказал, куда именно целились дроны, атакуя Подмосковье

ГУР атаковало важный военный объект под Москвой. Сейчас разведка еще выясняет результаты операции.

Кирилл Буданов сообщил, что в ночь на 21 августа ГУР атаковало беспилотниками центр радиотехнической разведки и аэропорт под Москвой. Ранее российские власти сообщали, что той ночью якобы сбили аж 11 дронов над Подольском, примерно в 10 километрах к югу от российской столицы.

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Украинские БпЛА долетели до Москвы

Кроме атаки на центр радиотехнической разведки, разведчики также нанесли удары по аэропорту Остафьево в Москве. Пока что масштабы потерь врага остаются непонятными.

Сейчас мы проводим проверку,

– сказал Буданов.

Сообщается, что аэропорт Остафьево выполняет сразу несколько функций для российского минобороны. Там не только стоят самолеты – в 2018 году там построили несколько массивных кольцевых антенных решеток. Очевидно, это стратегический объект для сигналов и связи.



Антенные решетки, построены в 2018 году / Bing Maps

Также возможно, что был поражен другой центр радиотехнической разведки в аэропорту или возле него (или в Московской области в целом).

Буданов не уточнил, где именно размещен пораженный центр радиотехнической разведки. Последние данные, собранные системой NASA Fire Information for Resource Management System, не показывают пожаров в Остафьево. Хотя стоит заметить, что на этом сервисе фиксируют только длительные пожары, а не взрывы.

Между тем Россия традиционно уверяет, что ее силы ПВО якобы сбили все беспилотники, которые направлялись в российскую столицу.

Также мэр Москвы заявил, что это была одна из крупнейших атак беспилотников на город. Это при том, что он говорил о сбитии 10 БпЛА, а не 11, как впоследствии написало российское минобороны.

Стоит отметить, что также в ночь на 21 августа взрывы раздавались на авиабазе "Миллерово" в Ростовской области.