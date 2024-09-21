Перекрыта трасса, эвакуирована железнодорожная станция: какова ситуация после взрывов в Тверской области

Беспилотники ночью 21 сентября атаковали Тверскую область. После этого в регионе сразу начали эвакуацию населения и перекрыли некоторые дороги.

Известно, что под обстрел попал арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны России в поселке Октябрьское. Этот склад расположен вблизи города Торопец, который атаковали 18 сентября, пишет 24 Канал.

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Какая ситуация в Тверской области после атаки БПЛА

После атаки по Торопецкому району Тверской области в регионе началась эвакуация. Похоже, ситуация там непростая, ведь пожар был виден даже с самого Торопца, а это в 16 километрах. Все "меры безопасности" местные власти начали на фоне заявлений, что якобы российская ПВО успешно отразила атаку беспилотников.

Как сообщают росСМИ, в частности, в 3 ночи "в связи с инцидентом" эвакуировали железнодорожную станцию Старая Торопа. Отменили также рейсы нескольких пассажирских поездов, а некоторые другие отправились с задержкой альтернативными маршрутами.

Также перекрыли движение всех видов транспорта по трассе М-9 "Балтия" в Тверской области.

Кроме того, многие россияне самостоятельно бежали с места атаки, не дожидаясь эвакуации, – "на всякий случай". В российских телеграм-каналах поговаривают, что в Октябрьском расположен "секретный объект", где могла храниться ядерная ракета "Сатана" и другие виды оружия, которые могли бы стереть в пыль десятки километров вокруг.

К слову, ситуация после атаки в Тихорецком районе Краснодарского края не хуже. В частности, туда невозможно проехать по автодороге со стороны Виселковского района. Кроме того, оттуда эвакуировали 1,2 тысячи человек.

Заметим, что еще утром 21 сентября российские власти заявили о "перехвате" и "уничтожении" более 100 дронов: