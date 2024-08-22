"Кадры из фильма об апокалипсисе": все, что известно о ночной вакханалии и последствиях атаки в России

В ночь на 22 августа в Волгоградской области раздавались взрывы. Россия заявила о сбивании почти 30 беспилотников. В то же время, похоже, что попаданий избежать не удалось.

Российские телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев писали о ряде взрывов на военном аэродроме "Мариновка". Местные жители сообщали о налете беспилотников и работе ПВО. А власти региона позже подтвердили, что по военному объекту в регионе ударили дроны. Все, что известно о ночной вакханалии в России по состоянию на сейчас, рассказывает 24 Канал.

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Где произошли взрывы и пожар

Военный аэродром "Мариновка", который расположен в поселке Октябрьский, примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. В сети сразу предположили, что именно этот аэродром был целью атаки. Там слышали детонацию и звуки взрывов. В телеграм-каналах писали об эвакуации людей из военного городка.

Собственно, позже начали появляться видео с места удара.

Системы мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировали многочисленные пожары на российской авиабазе Мариновка в Волгоградской области после атаки беспилотников.

Атакован объект минобороны

Власти региона по состоянию на утро признали, что удар пришелся по объекту министерства обороны. При этом о последствиях – молчат.

"Ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большую часть беспилотников было уничтожено. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно начали пожаротушение", – отметил волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

Впоследствии власти региона сообщили, что после атаки БПЛА в Волгоградской области был создан оперштаб для "немедленного" реагирования. При этом отметили, что эвакуация жителей не проводилась, серьезных повреждений инфраструктуры нет.

Власти заявили о сбивании дронов

Впоследствии россияне отчитались, что силы их хваленой ПВО сбили 28 беспилотников над Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Брянской и Курской областями. Собственно это сообщили в российском министерстве обороны официально.

Вот как отчитывались о сбивании дронов:

над Волгоградской областью – 13 БПЛА,

над Ростовской – 7,

над Белгородской – 4,

над Воронежской – 2

и по одному над Брянской и Курской.

Поражены склады с КАБами и топливом

В ночь на 22 августа СБУ совместно с ССО атаковали военный аэродром оккупантов "Мариновка" в Волгоградской области. Поражены склады с КАБами и топливом. Это подтвердили источники 24 Канала в спецслужбах.

Отмечается, что враг активно использует военный аэродром "Мариновка" для бомбардировок линии фронта в Украине.

"По словам источника, местные россияне сейчас говорят, что после атаки украинских дронов их военный аэродром выглядит как кадры из фильма апокалипсиса", – говорится в сообщении.

В источниках отметили, что на аэродроме всю ночь и утро взрывались склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами.

"СБУ с хирургической точностью работает по аэродромам, с которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности", – заявили в источнике.

К слову, в Росавиации заявивили, что гражданский аэропорт в Волгограде временно не принимает и не отправляет самолеты. Говорят, что причина – аспект безопасности.

Справка. На аэродроме "Мариновка" Волгоградской области дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (воинская часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированной 1 января 2014 года из авиационной эскадрильи 6 бригады ВКО.