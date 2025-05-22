Раздаются "хлопки": дроны посреди дня атакуют Рязанский НПЗ
- Рязанский НПЗ атаковали дроны, российские ПВО якобы сбили 5 беспилотников вблизи завода.
- Это самая массовая атака на регион, россияне подняли военный вертолет для перехвата беспилотников.
- За 21 мая российская ПВО якобы сбила 15 беспилотников над Рязанской областью.
- ВСУ атаковали Болховский завод в Орловской области во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.
"Добрые" дроны продолжают атаковать Россию. Днем 22 мая россияне жалуются на беспилотники над Рязанским НПЗ.
В городе раздаются "хлопки", и гудит сирена. В сети показали соответствующие кадры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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"Певео" якобы сбила 5 БпЛА
Местные жители рассказали, что вблизи Рязанского НПЗ российская "Певео" якобы сбила 5 беспилотников за час.
Зафиксировано падение обломков за территорией завода.
Беспилотники летят на Рязань больше суток – это самая массовая атака на регион с начала "СВО",
– жалуются российские телеграм-каналы.
Чтобы перехватить беспилотники, россияне даже подняли в небо военный вертолет.
Беспилотники атакуют Россию / Фото росСМИ
К слову, за 21 мая российская "певео" якобы сбила 15 беспилотников над Рязанской областью.
Напомним, что ВСУ атаковали одно из ведущих предприятий России в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов – Болховский завод в Орловской области.
Операцию осуществили Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.