"Добрые" дроны продолжают атаковать Россию. Днем 22 мая россияне жалуются на беспилотники над Рязанским НПЗ.

В городе раздаются "хлопки", и гудит сирена. В сети показали соответствующие кадры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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"Певео" якобы сбила 5 БпЛА

Местные жители рассказали, что вблизи Рязанского НПЗ российская "Певео" якобы сбила 5 беспилотников за час.

Зафиксировано падение обломков за территорией завода.

Беспилотники летят на Рязань больше суток – это самая массовая атака на регион с начала "СВО",

– жалуются российские телеграм-каналы.

Чтобы перехватить беспилотники, россияне даже подняли в небо военный вертолет.

Беспилотники атакуют Россию / Фото росСМИ

К слову, за 21 мая российская "певео" якобы сбила 15 беспилотников над Рязанской областью.

Напомним, что ВСУ атаковали одно из ведущих предприятий России в области разработки и производства полупроводниковых устройств и компонентов – Болховский завод в Орловской области.

Операцию осуществили Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.