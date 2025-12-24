"Взрывная ночь" в России: в Тульской области было очень громко, там вспыхнул завод
- Около 10 взрывов прозвучало этой ночью в Тульской области.
- Очевидцы сообщают о пожаре в одном из районов.
Ночь на 24 декабря выдалась неспокойной для России, в частности для Тульской области. В регионе прозвучало около 10 взрывов и вспыхнул пожар.
Что известно о взрывах в России?
По данным пабликов, около 10 взрывов прозвучало этой ночью в Тульской области. Жители Ефремовского района слышали взрывы, начиная с 03:20 ночи.
Очевидцы сообщают о пожаре в одном из районов. Отмечается, что "в небе мелькали вспышки, а потом увидели пожар на улице одного из городов".
Впоследствии губернатор Тульской области подтвердил атаку и сообщил о пожаре на "одном из предприятий".
"На территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано. Пострадавших нет", – написал Дмитрий Миляев.
В телеграм-каналах пишут, что ночью был атакован "Ефремовский завод синтетического каучука". Спутники также фиксируют пожар на территории предприятия.
Паблики уже распространили видео, на котором видно возгорание.
Пожар на заводе в России: смотрите видео
