"Взрывная ночь" в России: в Тульской области было очень громко, там вспыхнул завод

Ночь на 24 декабря выдалась неспокойной для России, в частности для Тульской области. В регионе прозвучало около 10 взрывов и вспыхнул пожар.

Что известно о взрывах в России?

По данным пабликов, около 10 взрывов прозвучало этой ночью в Тульской области. Жители Ефремовского района слышали взрывы, начиная с 03:20 ночи.

Очевидцы сообщают о пожаре в одном из районов. Отмечается, что "в небе мелькали вспышки, а потом увидели пожар на улице одного из городов".

Впоследствии губернатор Тульской области подтвердил атаку и сообщил о пожаре на "одном из предприятий".

"На территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано. Пострадавших нет", – написал Дмитрий Миляев.

В телеграм-каналах пишут, что ночью был атакован "Ефремовский завод синтетического каучука". Спутники также фиксируют пожар на территории предприятия.

Паблики уже распространили видео, на котором видно возгорание.

Взрывы в России: последние новости