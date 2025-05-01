Утренний "хлопок": в Ивановской области БпЛА атаковали крупный химический завод
- В Ивановской области беспилотники атаковали крупный химический завод в городе Кинешма, что в 400 километрах от Москвы.
- Обломки сбитого БпЛА упали в промзону, повредив хозяйственную постройку.
"Добрые" дроны со вчерашнего дня атаковали Россию. Досталось и Ивановской области, где расположен крупный химический завод.
В сети показали последствия атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Обломки БпЛА упали в промзону Кинешмы
Дроны, вероятно, атаковали Ивановскую область еще примерно с 22 часов вечера.
В регионе объявлен режим опасности атаки БпЛА. Система предотвращения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку,
– спешили предупредить местных жителей телеграм-каналы.
А уже на утро стало известно о взрывах в городе Кинешма, что в 400 километрах к северо-востоку от Москвы. Там расположен Дмитровский химический завод.
Местные жители слышали по меньшей мере 2 "громкие звуки, похожие на взрывы" в 5:25 в районе этого объекта.
Атака БпЛА на Кинешму: смотрите видео
Российские телеграмм-каналы впоследствии сообщили, что в промзону Кинешмы якобы упали обломки сбитого БпЛА. На месте падения беспилотника выехали экстренные и оперативные службы.
Говорят, что повреждено хозяйственное сооружение для хранения упаковки.
К слову, по некоторым данным, завод якобы не работал с 2022 года, с тех пор, как там вспыхнул "таинственный" пожар, который охватил территорию полторы тысячи квадратных метров. Однако, похоже, объект уже успел восстановить свою работу.