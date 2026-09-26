Ночью дроны подожгли НПЗ и порт в России: вспыхнули пожары, есть жертвы

В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае был атакован Ильский НПЗ. Огонь также наблюдался на соседнем Афипском НПЗ.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Атака на Россию

Атака на Краснодарский край началась около полуночи. Жители жаловались, что слышат взрывы и работу ПВО, а затем сообщили о пожаре на НПЗ. При этом, как отмечается, сообщения о том, что была объявлена воздушная тревога, появились лишь через два часа.

Внимание, нецензурная лексика! Атака на Ильский НПЗ: смотрите видео

Впоследствии власти подтвердили атаку на Кубань, добавив, что есть погибшие и раненый. "Обломки БПЛА" повредили жилое здание, также начались пожары на территории двух предприятий.

Атака на Ильский НПЗ: смотрите видео

Подвергшийся атаке НПЗ расположен в Северском районе в 50 километрах от Краснодара.

Его мощность составляет около 6,6 миллионов тонн нефти в год. Это одно из ведущих нефтеперерабатывающих предприятий на юге России.

Его продукция используется, в частности, для обеспечения российских войск.

Атака на Ильский НПЗ: смотрите видео

Ильский НПЗ неоднократно подвергался атакам дронов. Последний раз его атаковали 8 августа. Тогда местные власти признали факт атаки и сообщили, что от "обломков БПЛА" пострадали 6 человек.

Об атаках на этот завод сообщали также 10 июля, 2 июня, 17 февраля, 1 января, а также в 2023, 2024 и 2025 годах.

Атака на Ильский НПЗ: смотрите видео

Также слышались взрывы в Ростовской и Брянской областях.

Предварительно, в городе Азов Ростовской области был осуществлен налет на местный порт.

А в Брянской области повреждены жилые дома в результате "сбивания" воздушных целей и падения обломков.

Атака на Россию: смотрите видео

Внимание, нецензурная лексика! Атака на Россию: смотрите видео

Кстати, недавно стало известно, что Пермский нефтеперерабатывающий завод, занимающий седьмое место по объему переработки в России, остановил работу в результате успешной атаки украинского дрона.

В результате попадания на предприятии вспыхнул пожар. Удар привел к повреждению технологических установок, хранилища и трубопроводов.