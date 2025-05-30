"Ядерный центр России": полковник запаса объяснил, как произошла атака по заводам в Дубнах

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение важных объектов ВПК россиян. В частности беспилотники атаковали завод "Кронштадт" в городе Дубна Московской области.

В Дубненском машиностроительном заводе изготавливали дроны "Орион". Как рассказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, их враг использует довольно часто.

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Как Украина прошла ПВО России

Силы обороны использовали очень правильную схему – беспилотники двигались постепенно от одного объекта к другому. Также правильно выбрали количество дронов, цели, они действовали под прикрытием и смогли выполнить боевую задачу.

В Дубнах расположенных ядерный центр России. Там проводят серьезные ядерные исследования. Понятно, что Украина не била по ядерке, но под прикрытием работало несколько военных объектов, которые изготавливали "тяжелые" беспилотники,

– сказал Роман Свитан.

Кроме этого, в Зеленограде удалось поразить завод, который производил микроэлектронику. Далее были удары по нескольким военным заводам в Дубнах.

Стоит понимать, что у россиян сейчас 2 системы ПВО, но их удалось обойти из-за того, что запустили сразу несколько сотен беспилотников. Но именно они были "обманками", на которые отвлеклась российская противовоздушная оборона. Оккупанты не могли сориентироваться и сбивали все подряд.

Так что, именно направление работы беспилотных систем Украине стоит развивать, ведь они не раз подтверждали свою эффективность.

Напомним, под атакой дронов 28 мая находился ряд заводов России. Спутниковые снимки подтвердили успешное поражение предприятия "Кронштадт". В сети сообщили, что из 10 дронов в него попали 8.