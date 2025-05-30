У Дубненському машинобудівному заводі виготовляли дрони "Оріон". Як розповів 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, їх ворог використовує досить часто.

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Як Україна пройшла ППО Росії

Сили оборони використали дуже правильну схему – безпілотники рухалися поступово від одного об'єкта до іншого. Також правильно обрали кількість дронів, цілі, вони діяли під прикриттям та змогли виконати бойове завдання.

У Дубнах розташованих ядерний центр Росії. Там проводять серйозні ядерні дослідження. Зрозуміло, що Україна не била по ядерці, але під прикриттям працювало декілька воєнних об'єктів, які виготовляли "важкі" безпілотники,

– сказав Роман Світан.

Крім цього, у Зеленограді вдалося уразити завод, який виробляв мікроелектроніку. Далі були удари по декількох воєнним заводам у Дубнах.

Варто розуміти, що в росіян зараз 2 системи ППО, але їх вдалося обійти через те, що запустили одразу декілька сотень безпілотників. Але саме вони були "обманками", на які відволіклася російська протиповітряна оборона. Окупанти не могли зорієнтуватися і збивали все підряд.

Отже, саме напрямок роботи безпілотних систем Україні варто розвивати, адже вони не раз підтверджували свою ефективність.

Нагадаємо, під атакою дронів 28 травня перебувала низка заводів Росії. Супутникові знімки підтвердили успішне ураження підприємства "Кронштадт". У мережі повідомили, що з 10 дронів у нього влучили 8.