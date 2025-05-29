Відомо, що "Кронштад" займається виробництвом безпілотників, зокрема розвідувальних БпЛА "Оріон". Також саме тут випускається нова російська крилата ракета "Бандероль", передає 24 Канал.

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Що відомо

У мережі пишуть, що завод атакували 10 дронів, 8 з яких влучили точно у ціль. Цікаво, що безпілотники залетіли через світлові ліхтарі, найкрихкішу частину скляного даху.

Телеграм-канали поширили відео, на якому зафіксовано щонайменше вісім влучань по підприємству у Дубнах.

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Telegram-канал Dnipro Osint зазначає, що удар було спрямовано на центральну частину цеху – ймовірно, цех кінцевої збірки дронів.

Після того, як дрони без складнощів пробили дах, почалася сильна пожежа. "Це вже може вказувати на результативність удару, бо так чи інакше з ладу виведено 1/3 цеху, якщо не увесь взагалі", – написали аналітики.