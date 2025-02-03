Ночной привет от "добрых" дронов: Волгоград атаковали БпЛА, есть перебои со светом и связью

Огненная ночь снова началась в России. "Добрые" БпЛА атакуют Волгоград и область.

Вероятно, под прицелом снова Волгоградский НПЗ, который уже горел в ночь на 31 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко и росСМИ.

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Россияне жалуются на взрывы и отсутствие электричества

Атака началась около полуночи 3 февраля по киевскому времени.

"Опять кое-что прилетает по Волгоградскому НПЗ, который в десятке ведущих заводов России. Важно, чтобы он прекратил производить бензин, дизель, авиационное топливо и обеспечивать российскую армию преступников", – написал Коваленко.

Момент прилета в Волгограде: смотрите видео

По данным российских телеграмм-каналов, взрывы раздавались в нескольких районах Волгоградской области, в частности, Светлоярском, Октябрьском, Суровикинском, Красноармейском и Ворошиловском районах.

Идет сильная атака БпЛА... Думаю, что бомбят завод "Лукойла". Три взрыва, три прилёта,

– все подробно рассказал россиянин на видео.

Волгоград атаковали БпЛА: смотрите видео

Они традиционно утверждают, что работала "певео", но на опубликованных кадрах видно мощные прилеты, которым предшествовали характерные звуки движения БпЛА.

Россию атакуют БпЛА: смотрите видео

Только в Красноармейском районе Волгограда, вблизи местного НПЗ, местные слышали от 2 до 5 взрывов и видели яркие вспышки в небе.

После атаки по Волгограду есть возгорания: смотрите видео

После этого массово начали жаловаться на перебои с электричеством. Вероятно, что-то попало также "в электростанцию или провода уличного освещения". А также появились проблемы с мобильной связью.

Осторожно, нецензурная лексика! После атаки на Волгоград исчез свет: смотрите видео

Также в аэропорту Волгограда ранее были введены ограничения полетов, но их сняли, похоже, еще до конца атаки.

К слову, не только Волгоградская область принимает ночные дроны, но и Кировская – там также частично отключили свет.