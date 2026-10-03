Всего дроны провели атаки в 12 областях. Об этом сообщило министерство обороны России.

Что известно об атаке на Россию

Атаку "отбивали" в период с 20:00 2 октября до 8:00 3 октября.

Российское "ПЕВЕО" сообщило об "уничтожении" понад 200 БПЛА, сбитых за ночь.

Под прицелом оказались территории Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, а также оккупированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что Министерство обороны Украины подтвердило поражение трех ключевых нефтяных объектовна территории России на расстоянии от 480 до 1000 километров от линии фронта.

Успешные удары были нанесены по Волгоградскому НПЗ, большому нефтехимическому объекту в Самарской области и стратегической станции "Самара".

К слову, аналитики уже подсчитали, ущерб от атаки по "Самаре" 2 октября. С учетом нефти, находившейся в резервуарах, общая стоимость утраченных активов предварительно оценивается примерно в 200 миллионов долларов.