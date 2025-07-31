Ночью на 31 июля в России было атаковано дронами несколько областей. В частности Волгоградская, где в городе Котельниково возник пожар.

Также из-за атаки была ограничена работа одной из железнодорожных станций и возникли перебои с поставками газа. Кроме того, в пригороде Волгограда прогремели взрывы, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какие последствия атаки по Волгоградской области?

Ночью 31 июля дроны атаковали Волгоградскую область, а именно объекты транспортной и энергетической отраслей.

Жители города Котельниково опубликовали в соцсетях видео с пожаром, который возник на месте попадания.

Пожар в Волгоградской области из-за атаки дронов: смотрите видео

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о массированной атаке БПЛА, в результате которой прекратилось движение поездов в районе станции Тингута в Светлоярском районе. Также из-за ударов дронами было нарушено газоснабжение.

Пострадавших нет. Зафиксированы возгорания сухой травы в Суровикинском районе, которые оперативно устраняются пожарными службами,

– рассказал губернатор.

Он добавил, что в Котельниковском районе есть перебои в газоснабжении у примерно 65 частных домохозяйств.

Последствия атаки дронов в Волгоградской области: смотрите видео

Также в районе станции Тингута, где ограничено движение поездов, работают саперы. В то же время, по словам Бочарова, повреждений железной дороги не зафиксировано.

Кроме того, в ночь на 31 июля прозвучало около четырех взрывов в Волгограде. По предварительным данным город атаковали БПЛА "Лютый", которые якобы сбила российская ПВО.

Очевидцы рассказывали о том, что видели в небе несколько вспышек и слышали взрывы в пригороде Волгограда.

В результате атаки возникли перебои в работе мобильного интернета. Также в аэропорту города введен план "Ковер".

Напомним, что ночью 31 июля также был атакован радиозавод в Пензе. Эту информацию подтвердил руководитель ЦПД Андрей Коваленко. В результате атаки возникло возгорание на территории предприятия.

По словам руководителя ЦПД, завод в Пензе изготавливает мобильные комплексы управления, системы автоматизированного боевого управления, радиостанции для сухопутных войск, воздушно-десантных войск и ракетных войск стратегического назначения и модернизированные командно-штабные машины (КШМ) на базе бронетехники.