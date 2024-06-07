Последствия уточняются: оккупанты заявили о ракетной атаке на Ростов
Россияне заявили о том, что на Ростов 7 июня якобы совершили ракетную атаку. Местные жители напуганы и ожидают учащения обстрелов.
Так, губернатор Василий Голубев заявил, что Ростовскую область якобы атаковали тремя ракетами, запущенными со стороны Украины.
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Что известно о возможной ракетной атаке на Ростов
Российский губернатор Ростовской области заявил, что ракеты летели со стороны Украины. Он также заверил, что силы "пе-ве-о" уничтожили их всех.
Около 11:00 силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины. На подлете к Ростовской области уничтожено 3 ракеты. Последствия на земле уточняются,
– заявил Голубев.
Стоит отметить, что ракеты были сбиты не на подлете к региону, а уже фактически над головами местных жителей.
В частности местные телеграм-каналы заявили, что ракеты якобы были уничтожены под Каменском-Шахтинским, они даже опубликовали соответствующие фото. А это, к слову, уже Ростовская область.
Работа ПВО в Ростовской области / РосСМИ
Также местные жители перепугались громких звуков взрывов и бросали тапками в каждого, кто публиковал работу ПВО. Один кадр таки успели ухватить местные телеграм-каналы, результат – выше.
Взрывы в Ростовской области / скриншоты из местных чатов
Взрывы в Ростовской области / скриншоты из местных чатов
Ночью Ростовскую область атаковали дроны
К слову, ранее в минобороны России заявили, что этой ночью их силы ПВО якобы сбили украинский беспилотник над Ростовской областью. Еще якобы 8 перехватили над Азовским морем.