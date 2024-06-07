Последствия уточняются: оккупанты заявили о ракетной атаке на Ростов

Россияне заявили о том, что на Ростов 7 июня якобы совершили ракетную атаку. Местные жители напуганы и ожидают учащения обстрелов.

Так, губернатор Василий Голубев заявил, что Ростовскую область якобы атаковали тремя ракетами, запущенными со стороны Украины.

Смотрите также В Луганске прилетело в нефтебазу, – "Атэш"

Что известно о возможной ракетной атаке на Ростов

Российский губернатор Ростовской области заявил, что ракеты летели со стороны Украины. Он также заверил, что силы "пе-ве-о" уничтожили их всех.

Около 11:00 силы ПВО зафиксировали ракетную атаку со стороны Украины. На подлете к Ростовской области уничтожено 3 ракеты. Последствия на земле уточняются,

– заявил Голубев.

Стоит отметить, что ракеты были сбиты не на подлете к региону, а уже фактически над головами местных жителей.

В частности местные телеграм-каналы заявили, что ракеты якобы были уничтожены под Каменском-Шахтинским, они даже опубликовали соответствующие фото. А это, к слову, уже Ростовская область.



Работа ПВО в Ростовской области / РосСМИ

Также местные жители перепугались громких звуков взрывов и бросали тапками в каждого, кто публиковал работу ПВО. Один кадр таки успели ухватить местные телеграм-каналы, результат – выше.



Взрывы в Ростовской области / скриншоты из местных чатов



Взрывы в Ростовской области / скриншоты из местных чатов

Ночью Ростовскую область атаковали дроны

К слову, ранее в минобороны России заявили, что этой ночью их силы ПВО якобы сбили украинский беспилотник над Ростовской областью. Еще якобы 8 перехватили над Азовским морем.