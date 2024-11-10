Почему атака СБУ по Алексинскому химкомбинату может стать болезненным ударом для России

В ночь на 9 ноября дроны СБУ и ССО поразили Алексинский химкомбинат в Тульской области. Из-за серьезных повреждений он может прекратить на время свою работу, из-за чего российская армия окажется в затруднительном положении.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Ян Матвеев, заметив, что на заводе изготавливали порох для боеприпасов. Губернатор области же отрицает масштабы поражения из-за страха перед Кремлем.

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Почему атака может стать болезненным ударом для России

Химкомбинат производит боеприпасы и порох. На видео видно пожар на этом заводе, что свидетельствует о прямом попадании. Из-за этого комбинат может прекратить свою работу на некоторое время.

У россиян же, по словам военного аналитика, есть проблемы с боеприпасами. Не просто так Россия получает снаряды от Северной Кореи. Более того, порох стал настоящей проблемой и в США, и в Европе, где его не хватает.

Любая такая атака добавляет проблем, это важный стратегический удар, даже, если завод полностью не перестанет работать,

– подчеркнул Матвеев.

Интересно, что губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что атака завершилась только выбитыми окнами в одном из частных домов. Военный аналитик объяснил, что российские мэры или губернаторы не так боятся сказать правду местным жителям, как боятся высшей власти. Они не должны публиковать ту информацию, которая поставит под вопрос компетентность власти и военных.

Они всегда хотят рассказать, как все "хорошо". Если весь мир созерцает, как российский десантный корабль срывается на части, которые валяются по городам в оккупированном Крыму, местные власти говорят о "повреждениях",

– отметил Матвеев.

Он добавил, что большинство из российских губернаторов являются бывшими охранниками Владимира Путина, поэтому от них не стоит ожидать компетентности или хитрости.

Кстати, на химкомбинате производятся не только компоненты для порохов, которые используются в боеприпасах крупных калибров. Это предприятие также возобновило производство важных материалов для ракетно-космической отрасли и отрасли обычных вооружений, что повышает его значение.