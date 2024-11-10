Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Ян Матвєєв, зауваживши, що на заводі виготовляли порох для боєприпасів. Губернатор області ж заперечує масштаби ураження через страх перед Кремлем.

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Чому атака може стати болючим ударом для Росії

Хімкомбінат виготовляє боєприпаси та порох. На відео видно пожежу на цьому заводі, що свідчить про пряме влучання. Через це комбінат може припинити свою роботу на певний час.

В росіян ж, за словами військового аналітика, є проблеми з боєприпасами. Не просто тако Росія отримує снаряди від Північної Кореї. Ба більше, порох став справжньою проблемою і в США, і в Європі, де його не вистачає.

Будь-яка така атака додає проблем, це важливий стратегічний удар, навіть, якщо завод повністю не перестане працювати,

– підкреслив Матвєєв.

Цікаво, що губернатор Тульської області Дмітрій Міляєв повідомив, що атака завершилась лише вибитими вікнами в одному із приватних будинків. Військовий аналітик пояснив, що російські мери чи губернатори не так бояться сказати правду місцевим жителям, як бояться вищої влади. Вони не повинні публікувати ту інформацію, яка поставить під питання компетентність влади та військових.

Вони завжди хочуть розказати, як все "добре". Якщо весь світ споглядає, як російський десантний корабель зривається на частини, які валяються по містах в окупованому Криму, місцева влада говорить про "пошкодження",

– зауважив Матвєєв.

Він додав, що більшість з російських губернаторів є колишніми охоронцями Владіміра Путіна, тому від них не варто очікувати компетентності чи хитрості.

До речі, на хімкомбінаті виробляються не лише компоненти для порохів, які використовуються в боєприпасах великих калібрів. Це підприємство також відновило виробництво важливих матеріалів для ракетно-космічної галузі та галузі звичайних озброєнь, що підвищує його значення.