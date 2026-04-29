Аналитик назвал 2 причины, почему Россия не может защитить свою энергетическую инфраструктуру
- Украина успешно атакует российскую энергетическую инфраструктуру. В последнее время атаки участились.
- Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн объяснил, почему России все труднее защищаться от дронов.
Россия все больше страдает от украинских дронов. Сообщения о новых ударах раздаются фактически каждый день, что уже является прекрасным результатом.
Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн рассказал 24 Каналу, что Украине удается все чаще прорывать российскую ПВО и метко бить по тамошним НПЗ и другой важной инфраструктуре. Эти атаки создают врагу проблемы.
Как Украине удается успешно бить по России?
По словам аналитика, здесь важно выделить 2 момента. Украина усилила свои атаки после того, как цены на нефть выросли из-за операции США и Израиля в Иране. Очевидно, что Россия сейчас получает больше денег, которые может использовать на войну. Поэтому Украина включилась на полную.
Нынешнее повышение цен на нефть заставило Украину действовать креативнее и решительнее в атаках на российскую энергетическую инфраструктуру,
– отметил Фройденштайн.
Кроме того, Украина создает все больше различного дальнобойного вооружения: от дронов различного типа – до крылатых ракет. Также ВПК все меньше зависит от импорта из других стран, что помогает ускорять производство.
Российская энергетическая инфраструктура несет сейчас огромные потери. Но стоит понимать, что пока Украина не имеет возможности полностью ее уничтожить. Однако то же самое касается и России.
Часть российской инфраструктурной сети пока вне зоны досягаемости украинского оружия. Но на Западе России это уже становится серьезной проблемой,
– отметил аналитик.
Взрывы в России: последние новости
- Служба безопасности Украины ударила дронами по стратегически важной нефтеперекачивающей станции в Перми. Она расположена аж за 1500 километров украинской границы. Известно, что там горели резерваты с нефтью.
- Местные жители публикуют фото и видео, где видно густой черный дым и пожар вблизи объекта. Также они жалуются на то, что там выпал "нефтяной дождь". Ранее похожее наблюдали в Туапсе, где неоднократно под атаку попадал местный НПЗ.
- Украинские защитники также поразили в Черном море подсанкционный танкер под флагом Камеруна. Во время поражения судно дрейфовало на воде без груза.