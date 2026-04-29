Аналитик назвал 2 причины, почему Россия не может защитить свою энергетическую инфраструктуру

Россия все больше страдает от украинских дронов. Сообщения о новых ударах раздаются фактически каждый день, что уже является прекрасным результатом.

Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн рассказал 24 Каналу, что Украине удается все чаще прорывать российскую ПВО и метко бить по тамошним НПЗ и другой важной инфраструктуре. Эти атаки создают врагу проблемы.

Читайте также Прямо во время дозаправки: СБС разбили вертолеты Ми-28 и Ми-17 в России

Как Украине удается успешно бить по России?

По словам аналитика, здесь важно выделить 2 момента. Украина усилила свои атаки после того, как цены на нефть выросли из-за операции США и Израиля в Иране. Очевидно, что Россия сейчас получает больше денег, которые может использовать на войну. Поэтому Украина включилась на полную.

Нынешнее повышение цен на нефть заставило Украину действовать креативнее и решительнее в атаках на российскую энергетическую инфраструктуру,

– отметил Фройденштайн.

Кроме того, Украина создает все больше различного дальнобойного вооружения: от дронов различного типа – до крылатых ракет. Также ВПК все меньше зависит от импорта из других стран, что помогает ускорять производство.

Российская энергетическая инфраструктура несет сейчас огромные потери. Но стоит понимать, что пока Украина не имеет возможности полностью ее уничтожить. Однако то же самое касается и России.

Часть российской инфраструктурной сети пока вне зоны досягаемости украинского оружия. Но на Западе России это уже становится серьезной проблемой,

– отметил аналитик.

