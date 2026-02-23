В Татарстане горит НПС, а в Белгороде очередной блэкаут: в России ночью гремело много взрывов

В ряде городов России, а также в Крыму ночью 23 февраля раздавались взрывы. Особенно несладко было Белгороду, который погрузился в блэкаут, а также Татарстану, где масштабно горела НПС.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы, а также Exilenova+.

Что известно о блэкауте в Белгороде?

В Белгороде сообщают о блэкауте. Телеграмм-каналы пишут, что по городу был нанесен ракетный удар. Там раздавалась серия мощных взрывов, что приводила в действие сигнализации на автомобилях.

Местные медиа сообщают о серьёзных повреждениях энергетической инфраструктуры. В двух многоквартирных домах выбило окна.

В Белгородской области есть местами повреждения авто, крыш частных домов, предприятий. Пострадавших нет.

Кроме света, в городе также кое-где исчезала вода. Местные сообщают, что удар нанесен по ТЭЦ.

Позже стало известно, что была атакована была подстанция Фрунзенская.

Взрывы также раздавались и в других городах России и в Крыму

Ночью 23 февраля взрывы слышали также в Воронеже.

Сообщалось в частности об атаке в Альметьевске, Татарстан.

Там была атакована НПС "Калейкино". Это большая нефтеперекачивающая станция, которая является ключевой в системе магистральных нефтепроводов России.

Масштабы пожара потрясающие.

Ночью 23 февраля взрывы слышали также в Воронеже. Там дым поднялся над несколькими локациями.

В Саратове тоже было не скучно. В городе раздавалась воздушная тревога, серия из 12 – 15 взрывов. На видео попал момент прилета, вероятнее всего, ракеты.

Оккупированный Крым также не спал. У Керчи, Гвардейском раздавалась серия взрывов, а также в Красноперекопском районе.

Взрывы в Саратове раздаются каждый день