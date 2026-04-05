Союзники просили Украину не бить по российским НПЗ, – Буданов

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что Украина получала сигналы от партнеров с просьбой ограничить удары по территории России. Речь идет, в частности, об атаках на нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Смотрите также Есть более быстрый путь закончить войну: публицист оценил, целесообразно ли Украине идти сейчас на перемирие

По словам Буданова, западные союзники призвали Киев воздержаться от таких ударов на фоне резкого роста мировых цен на нефть и топливо, вызванного войной США и Израиля против Ирана.

"Давайте ответим на это дипломатично. Мы получаем определенные сигналы по этому поводу", – сказал Буданова и выразил оптимизм относительно скорого завершения конфликта в Персидском заливе.

Несмотря на такие обращения, боевые действия продолжаются. Российские войска продолжают обстреливать энергетическую, газовую и железнодорожную инфраструктуру Украины. В ответ украинские силы сосредотачивают атаки дронов на нефтеперерабатывающих предприятиях, объектах химической промышленности и производствах, связанных с военным сектором.

