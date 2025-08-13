Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что гелий можно изготовить в лабораторных условиях. Но в случае, когда говорится о критической потребности.

Чем важен завод в Оренбурге?

Выбор именно этого завода для удара был очень важным. Ведь он перерабатывал в год 15 миллиардов кубов газа. Для сравнения Украина потребляет для собственных нужд примерно столько же.

"Поэтому важен именно этот подход – уничтожение предприятий, которые дают возможность добывать большое количество газа и сбывать его. Именно сбыт станет большой проблемой для россиян", – сказал Роман Свитан.

Можем представить, что 15 миллиардов кубов сейчас будут выходить из скважин. Нужно или их заблокировать, или поджигать газ, но это будет разрушать скважину. Другой вариант – перенаправлять сырье. Однако, проблема в том, что не все хотят его брать.

Можем сказать, что это продолжение ударов по российской нефтеперерабатывающей отрасли. В конце концов именно они могут обеспечить распад России из-за уменьшения потока нефтедолларов. Это такой двойной удар,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Заметим, едва ли не каждую ночь в России раздаются взрывы. В ночь на 13 августа под атакой были 2 вражеских НПЗ в Волгоградской области и Краснодарском крае. Местные власти заявили о массированной атаке и падении обломков дронов. Для ликвидации последствий привлекли оперативные службы.