Будет пылать, пока не сгорит вся Москва, – Данилов о "хлопке" в России

В России довольно часто встречается "хлопок". Он будет там до тех пор, пока Москва не сгорит.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. 24 канал.

Интересно Мы способны на все – не будем никого спрашивать, куда нужно бить врага, – Данилов

В России будет продолжаться "хлопок"

Данилов рассказал, что были лидеры, неоднократно предлагавшие Украине переговоры с Российской Федерацией на ее условиях. Благодаря президенту Владимиру Зеленскому все эти предложения отмели.

И то, что у них там происходит на России, поверьте, оно будет только увеличиваться с каждой неделей. И происходящие там события, я не могу сказать, кто к этому причастен, но поверьте, оно будет пылать и гореть до тех пор, пока не сгорит вся та Москва,

– заявил секретарь СНБО.

По его словам, это произойдет еще в наши дни.

Россия – загнанный зверь

Данилов рассказал, что на встрече лидеров "Большой семерки" произошел перелом в войне. Все большее число стран стали выбирать сторону света.

По словам секретаря СНБО, это не значит, что теперь украинцам будет легче. Однако это поможет выиграть войну.

"Легко не будет, россияне сейчас будут сходить с ума. Они будут делать крайние действия, как та крыса загнанная в угол. Именно такие времена нас могут ожидать месяц, полтора, два, но мы вырывали зубы змеи – это факт", – добавил Данилов.