"Малиновый рассвет": девушки записали тикток на фоне горящей нефтебазы в Адлере
- Две молодые девушки сняли тикток на фоне горящей нефтебазы в Адлере, за что были задержаны полицией и вынуждены извиниться.
- Пожар на нефтебазе тушили 12 часов; он повлиял на работу аэропорта Сочи, заставив самолеты делать дополнительные посадки для дозаправки.
В России девушки сняли видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере. Их задержали силовики.
Российские активисты требуют у них извинений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Масштабная атака дронов на Сочи: на нефтебазе возник пожар
Как девушки развлекались на фоне горящей нефтебазы в Адлере?
21-летнюю Дашу и 19-летнюю Карину доставили в отделение полиции. Они снимали видео для TikTok на фоне горящей нефтебазы в Адлере под песню "Малиновый рассвет" ("Малиновый рассвет"). Также задержали парня, который есть на видео.
Видео разлетелось по сети, российские активисты требовали у девушек извинений.
Девушка, которая снимала видео теперь вынуждена оплачивать штраф в размере до 30 тысяч рублей. Она признала вину и сказала, что на момент съемки была в состоянии опьянения.
Девушки развлекаются на фоне пожара на нефтебазе в Адлере: смотрите видео
Полиция заставила авторов видео извиняться: смотрите видео
К слову, пожар на нефтебазе в Адлере тушили аж 12 часов. Она расположена вблизи аэропорта Сочи, там хранилось авиатопливо. Теперь самолеты вынуждены делать дополнительные посадки в других аэропортах, чтобы дозаправиться.