Первые на счету в 2026 году: в России загорелись Ильский НПЗ и нефтебаза
- В России дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае, что стало первой атакой на российские НПЗ в 2026 году.
- Также пылает нефтебаза в Людиново после прилета БпЛА.
Это первые подобные атаки в 2026 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.
Что атаковали дроны в России?
В российском Людиново Калужской области пылает нефтебаза после прилета БпЛА.
Также дроны поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Это первая атака на российский НПЗ в 2026 году.
Пылает Ильский НПЗ в России: смотрите видео
Пожар на нефтебазе в Людиново: смотрите видео
Что известно об атаке СБУ на нефтебазу Росрезерва в Ярославской области России
СБУ атаковала нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области России.
На опубликованных в сети видео видно, что после попаданий дронов на объекте вспыхнул масштабный пожар. В Минобороны России умолчали эту атаку и ни словом не обмолвились о количестве дронов, которые летели на регион, в своем утреннем отчете.