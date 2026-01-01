Первые на счету в 2026 году: в России загорелись Ильский НПЗ и нефтебаза

В России дроны атаковали Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Также пылает нефтебаза в Людиново.

Это первые подобные атаки в 2026 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы.

Что атаковали дроны в России?

В российском Людиново Калужской области пылает нефтебаза после прилета БпЛА.

Также дроны поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Это первая атака на российский НПЗ в 2026 году.

Пылает Ильский НПЗ в России: смотрите видео

Пожар на нефтебазе в Людиново: смотрите видео

