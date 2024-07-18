Эти и другие события для 24 Канала проанализировал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Мощные пожары в России и на ВОТ

Российские оккупационные власти заявили, что в ночь на 18 июля на временно оккупированный полуостров Крым летело несколько десятков украинских беспилотников.

Предположительно, была массовая атака на Севастопольскую бухту, Новороссийский терминал и порт. Часть беспилотников была сбита, а часть прошла и выполнила боевую задачу,

– отметил Свитан.

Кадры из сети свидетельствуют, что взрывы и пожар были достаточно мощными.

За прошедшие сутки пылало и в России. Прямо в центре Москвы вспыхнуло здание центра цифровизации площадью 700 квадратных метров.

"Это военный объект, вероятно, было выполнено задание по его ликвидации. Либо участвовали украинские спецслужбы, либо местные партизаны и силы сопротивления, которых сейчас достаточно и работают они в режиме свободной охоты", – добавил военный аналитик.

Работа легиона "Свобода России"

Бойцы легиона свобода России показали видео, как сожгли технику на аэродроме "Большое Савино". Этот военный объект врага расположен в Пермском крае.

Диверсанты заметили, что целью операции стало то, чтобы враг не смог использовать технику на украинской территории.

Зачем России переговоры

Так называемый министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз заговорил о готовности страны-агрессора к переговорам. России действительно они выгодны, но не для установления мира, объяснил Свитан. Оккупанты истощены после летней кампании и им нужно несколько месяцев для того, чтобы подготовиться к осенне-зимней.

Они пытаются продвинуть идею капитуляции Украины. Условия ее продвигают российские политики: выход Украины из оккупированных Россией областей полностью и не вступление в НАТО. То есть полная капитуляция,

– подчеркнул военный эксперт.

После оккупации этих пяти областей Россия не собирается останавливаться, только накапливать силы, чтобы наступать на другие регионы Украины.

Однако у Украины есть заверенная позиция в резолюции Саммита мира с четкими условиями для переговоров: вывод всех российских войск с территории Украины 1991 года и другие условия.