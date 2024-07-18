Ці та інші події для 24 Каналу проаналізував військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

До теми Морські дрони атакували Севастополь та Новоросійськ

Потужні пожежі в Росії та на ТОТ

Російська окупаційна влада заявила, що в ніч на 18 липня на тимчасово окупований півострів Крим летіло кілька десятків українських безпілотникiв.

Імовірно, була масова атака на Севастопольську бухту, Новоросійський термінал і порт. Частина безпілотників була збита, а частина пройшла і виконала бойове завдання,

– зауважив Світан.

Кадри з мережі засвідчують, що влучання і пожежа були досить потужними.

Минулої доби палало і в Росії. Прямо в центрі Москви спалахнула будівля центру цифровізації площею 700 квадратних метрів.

"Це військовий об’єкт, імовірно, було виконане завдання з його ліквідації. Або брали участь українські спецслужби, або місцеві партизани і сили спротиву, яких зараз достатньо і працюють вони в режимі вільного полювання", – додав військовий аналітик.

Робота легіону "Свобода Росії"

Бійці легіону свобода Росії показали відео, як спалили техніку на аеродромі "Велике Савіно". Цей воєнний об’єкт ворога розташований в Пермському краї.

Диверсанти зауважили, що метою операції стало те, аби ворог не зміг використати техніку на українській території.

Навіщо Росії переговори

Так званий міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров вкотре заговорив про готовність країни-агресорки до переговорів. Росії справді вони вигідні, але не для встановлення миру, пояснив Світан. Окупанти виснажені після літньої кампанії і їм потрібно кілька місяців для того, щоб підготуватися до осінньо-зимової.

Вони намагаються просунути ідею капітуляції України. Умови її просовують російські політики: вихід України з окупованих Росією областей повністю та не вступ до НАТО. Тобто повна капітуляція,

– підкреслив військовий експерт.

Після окупації цих п’яти областей Росія не збирається зупинятися, лише накопичуватиме сили, аби наступати на інші регіони України.

Однак в України є засвідчена позиція в резолюції Саміту миру з чіткими умовами для переговорів: вивід всіх російських військ з території України 1991 року та інші умови.