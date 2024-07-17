Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 Канал. Наразі у мережі поширюють відповідні відео на кадри, на яких видно густий дим, що тягнеться до неба.

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У Москві – пожежа

Згідно з оприлюдненою інформацією, у центрі російської столиці спалахнуло масштабне загоряння, там горить будівля Центру цифровізації освіти на Пресненському валу. Видно, як з даху йде густий чорний дим.

Центр Москви охопило полум'я та дим: дивіться відео

Жодної інформації стосовно загиблих або постраждалих, на жаль, поки що не опублікували. Офіційних даних від місцевої влади також наразі немає. Вочевидь коментарі щодо цього "неприємного інциденту" будуть трохи пізніше.

У самому Центрі Москви спалахнула пожежа: дивіться відео

За даними пропагандистських телеграм-каналів, на місце загоряння прибув вертоліт Ка-32. В оперативних службах кажуть, що площа пожежі сягає близько 800 квадратних метрів.

До слова, у ніч на 16 липня в Курській області спалахнула потужна пожежа на заводі низьковольтної апаратури. Площа пожежі сягнула понад 400 квадратних метрів. Робітників нібито "евакуювали" ще до прибуття пожежників, тож даних про постраждалих не було.