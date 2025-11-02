По всей России горят железные дороги: в ГУР показали адское видео

Движение сопротивления продолжает активно действовать на оккупированных территориях Украины, а также в самой России. Действия партизан подрывают наступательный потенциал оккупантов.

Благодаря подпольщикам количество пожаров на объектах железной дороги государства-агрессора постоянно растет. Об этом рассказали в ГУР, поделившись видеодоказательством, передает 24 Канал.

Смотрите также Будет иметь долгосрочные последствия, – Плетенчук об ударе по порту в Туапсе в России

Как партизаны устраивают ад на железных дорогах врага?

За последние месяцы пламя вспыхивало на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской, Ростовской, Мурманской областях, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии. Акции сопротивления состоялись и на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и в Луганской области.

Такие партизанские атаки затрудняют перемещение техники и подкреплений, нарушают логистику и снижают наступательный потенциал россиян.

"Хлопок" на железных дорогах в России: смотрите видео

Что известно о последних взрывах в России?