По всей России горят железные дороги: в ГУР показали адское видео
- За последние месяцы на объектах железнодорожной инфраструктуры России вспыхивает немало пожаров.
- Это работа участников движения сопротивления.
Движение сопротивления продолжает активно действовать на оккупированных территориях Украины, а также в самой России. Действия партизан подрывают наступательный потенциал оккупантов.
Благодаря подпольщикам количество пожаров на объектах железной дороги государства-агрессора постоянно растет. Об этом рассказали в ГУР, поделившись видеодоказательством, передает 24 Канал.
Как партизаны устраивают ад на железных дорогах врага?
За последние месяцы пламя вспыхивало на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской, Ростовской, Мурманской областях, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии. Акции сопротивления состоялись и на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и в Луганской области.
Такие партизанские атаки затрудняют перемещение техники и подкреплений, нарушают логистику и снижают наступательный потенциал россиян.
"Хлопок" на железных дорогах в России: смотрите видео
Что известно о последних взрывах в России?
- Украинские дроны попали в нефтетерминал в Туапсе, повредив инфраструктуру, в частности танкер и нефтеналивные стендеры. Атака привела к пожару на причалах, уничтожив часть портовых зданий, принадлежащих "Роснефти".
- 31 октября ГУР взорвало нефтепродуктопровод "Кольцевой" в Московской области. Объект вывели из строя.
- В России под атакой дронов оказался химический завод "Ставролен" в Буденновске, основной производитель полиэтилена и полипропилена.