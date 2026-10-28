Хитрый подход: как Украина выбивает производство ракет в России

Силы обороны Украины не всегда имеют возможность дотянуться до конечного производителя ракет в России. Поэтому наши защитники действуют по-другому, что создает реальные проблемы для врага.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал главный редактор издания AIN.UA Олег Катков. По его словам, на самом деле довольно сложно добраться до заводов, где производят ракеты. Хотя уже был один успешный удар по Воткинскому заводу.

Как Украина выбивает производство ракет в России?

Как подчеркнул Катков, в последнее время Силы обороны нанесли удары по нескольким российским заводам, где производят твердое ракетное топливо. Его используют как в системах "Град", так и в "Искандере", "Орешнике" и т. д.

Если мы говорим о заводе "Энергия" в Липецке, то речь идет о предприятии, которое непосредственно занимается производством элементов питания. Просто аккумулятор. Но, к примеру, в баллистической ракете "Искандер" может быть очень специфический аккумулятор, который должен иметь четкие габариты, весить столько-то граммов и выдавать конкретный ток. И такой аккумулятор производится только там,

– подчеркнул Катков.

Кроме того, на пораженном предприятии "Протон" в Орле изготавливают электронные комплектующие, которые вставляют во многие электронные схемы. Это не означает, что враг лишился возможности производить то или иное оружие. Однако их цепочки поставок были повреждены. Теперь им придется их перестраивать. Если не проводить атаки против таких заводов, то враг в благоприятных условиях будет наращивать объемы производства.

Как Силы обороны проводят атаки на российские заводы: смотрите видео 24 Канала

Фактически Силы обороны применяют подход союзников времен Второй мировой войны, когда вместо защищенных танковых или авиационных заводов бомбили предприятия по производству подшипников, без которых невозможно собрать ни одну единицу техники.

Для поражения таких заводов сейчас Силы обороны Украины применяют дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP, способные преодолевать российскую противовоздушную оборону.

Сразу пять ракет попадают в один цех и взрываются уже внутри помещений. И это происходит в рабочее время, чтобы каждый гражданин понимал, что работа на военную машину Кремля не остается безнаказанной,

– отметил эксперт.

Добавим, что президент Владимир Зеленский прокомментировал недавние удары по дата-центрам в России. Он пояснил, что эти атаки особенно болезненны для врага из-за чрезмерной централизованности цифровой инфраструктуры в РФ.