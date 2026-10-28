Хитрий підхід: як Україна вибиває виробництво ракет у Росії

Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний редактор видання AIN.UA Олег Катков. За його словами, насправді досить складно дотягнутися до заводів, де виготовляють ракети. Хоча вже був один успішний удар по Воткінському заводу.

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Як Україна вибиває виробництво ракет у Росії?

Як наголосив Катков, упродовж останнього часу Сили оборони вдарили по кількох російських заводах, де виготовляють тверде ракетне паливо. Його використовують як у системах "Град", так і в "Іскандері", "Орешнику" тощо.

Якщо ми говоримо про завод "Енергія" у Липецьку, то йдеться про підприємство, яке безпосередньо займається виробництвом елементів живлення. Всього-на-всього акумулятор. Але, до прикладу, в балістичній ракеті "Іскандер" може бути дуже специфічний акумулятор, який має бути чітких габаритів, важити стільки-то грамів і видавати конкретний струм. І такий акумулятор виробляється лише там– наголосив Катков.

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Окрім цього, на ураженому підприємстві "Протон" в Орлі виготовляють електронні комплектуючі, які вставляють у багато електронних схем. Це не означає, що ворог втратив можливість виробляти ту чи іншу зброю. Однак їхні ланцюжки постачання порушилися. Тепер їм доведеться перебудовувати їх. Якщо не атакувати такі заводи, то ворог у тепличних умовах масштабуватиме виробництво.

Як Сили оборони атакують російські заводи: дивіться відео 24 Каналу

Фактично Сили оборони застосовують підхід союзників часів Другої світової війни, коли замість захищених танкових чи авіаційних заводів бомбардували підприємства з виробництва підшипників, без яких неможливо зібрати жодну техніку.

Для ураження таких заводів зараз Сили оборони України застосовують далекобійні ракети Storm Shadow та SCALP, які здатні долати російську протиповітряну оборону.

Одразу п'ять ракет влітають в один цех і вибухають вже всередині приміщень. І це відбувається у робочий час, аби кожен громадянин розумів, що робота на військову машину Кремля не проходить безкарно– зауважив експерт.

Додамо, президент Володимир Зеленський прокоментував нещодавні удари по дата-центрах в Росії. Він пояснив, що ці атаки є особливо болючими для ворога через надмірну централізованість цифрової інфраструктури в РФ.