Элитные дронщики под ударом: какими будут последствия атак на пункты управления БпЛА России

Под прицелом Силы обороны 21 и в ночь на 22 апреля 2026 года были важные для россиян военные объекты. В частности известно о поражении вражеских пунктов управления БпЛА и командно-наблюдательных пунктов на территории России и временно оккупированных территориях.

Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что, вероятно, были удары по месту дислокации штаба "Рубикон" и пуска "Шахедов". Он отметил, что это разные задачи.

Какие последствия атак по России?

Павел Нарожный отметил, что обычно враг в сутки запускает по территории Украины 150 – 200 "Шахедов". Однако примерно раз в 7 – 10 дней россияне применяют 500 – 700 дронов.

По его словам, чтобы организовать такую атаку, это значит, что на одной пусковой площадке надо накопить примерно 200 – 300 "Шахедов".

Каждый удар по такой площадке – это уничтоженные 200 – 300 "Шахедов", уничтоженное оборудование, ведь их там не просто запускают, их там еще готовят для взлетов. Возможно, ремонтируют, заливают в них топливо, какие-то другие работы с ними выполняют,

– объяснил военный эксперт.

Кроме того, на вражеских пунктах управления БпЛА находятся также специалисты. Поражение таких объектов помогают предотвратить массированные атаки по территории Украины и затрудняют подготовку к следующему пуску.

Если говорить о "Рубиконе", то они могут достать (беспилотниками – 24 Канал) на глубину фронта максимум 40 – 50 километров. Но это наиболее грамотные дронщики, которые есть в российской армии, они очень хорошо мотивированы, очень хорошо финансируются,

– сказал Павел Нарожный.

Он предположил, что во время атак по важным для россиян военным объектам было уничтожено не только оборудование, но и специалистов, которые осуществляют пуски дронов.

Важно! Недавно Украина ударила по нескольким важным для России объектам. Речь идет о пункте управления движением военных кораблей России в Севастополе, пункты управления БпЛА в районах Коровяковка и Теткино, пункт управления подразделения россиян в районе Вязове и другие.

Количество людей в "Рубиконе" оценивают в 5 – 7 тысяч, но военному эксперту трудно сказать сколько оккупантов могло быть устранено во время недавней атаки. Однако он предположил, что для удара Силы обороны использовать ракеты "Нептун" и дроны.

Россия атакует Украину дронами: последние новости