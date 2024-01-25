В этом случае речь будет идти не только о небоеспособности России из-за нанесенного ущерба. Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал 24 Каналу, что россияне начнут задумываться над целесообразностью ударов по Украине, ведь будут понимать, что получат неизбежный мощный ответ.

Вас также может заинтересовать Новая военная стратегия Украины поражает Россию в "больные места", – The Spectator

Войну надо перенести на территорию России

В ночь на 25 января беспилотники СБУ попали в нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе, которое расположено неподалеку от Сочи. Известно, что повреждена была повреждена нефтеперерабатывающая установка, в которой на момент атаки было около 100 тонн бензина и 200 тонн мазута.

В последнее время взрывов в глубоком тылу России становится все больше.

В любой войне с любой точки зрения важно эту войну перенести на территорию противника, поражать его военные объекты на всю глубину. Это позволяет добиться многих вещей, особенно, если такие действия эффективны и продолжаемы,

– заметил Давид Шарп.

Подобные удары наносят прямой военный и экономический ущерб России. Несмотря на то, что страна-агрессор перешла на военные рельсы, то проблемы для нее происходят не только в сферах, которые прямо касаются введения боевых действий.

"Удары подрывают боеспособность России. Также это психологический и медийный ущерб. Главный вопрос в том, настолько систематически удается действовать, и насколько серьезными являются результаты. Например, в Туапсе уже прилетало – это не первый случай эффективных ударов по абсолютно военным целям в глубине России", – отметил военный эксперт.

Украина постоянно работает над своими возможностями. В частности, официальные лица открыто говорят о разработке большего количества беспилотников, строительстве новых заводов.

Обратите внимание! Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в 2024 году Украина планирует произвести миллион дронов. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это достижимая цель.

"В некоторых городах, в частности, на российском пограничье, российская сторона часто сообщает об ударах. Вдали это не совсем регулярно происходит, но силы накапливаются и понемногу совершенствуют возможности. И вот когда эти возможности очень большие, есть шанс включить фактор запугивания", – добавил Шарп.

Военный эксперт подразумевает, что российская сторона при таких условиях будет трижды думать, стоит ли ей наносить удары по определенным целям в Украине, если после этого может быть массированный удар по целям в России. Это, конечно, работает не во всех войнах, но все же вполне реальная вероятность.

Удары по России: последние новости