У цьому випадку буде мовитись не лише про небоєздатність Росії через завдану шкоду. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу, що росіяни почнуть задумуватись над доцільністю ударів по Україні, адже розумітимуть, що отримають неминучу потужну відповідь.

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Війну треба перенести на територію Росії

У ніч на 25 січня безпілотники СБУ поцілили у нафтопереробний завод в російському місті Туапсе, яке розташоване неподалік від Сочі. Відомо, що пошкоджено було пошкоджено нафтопереробну установку, в якій на момент атаки було близько 100 тонн бензину та 200 тонн мазуту.

Останнім часом вибухів в глибокому тилу Росії стає все більше.

У будь-якій війні з будь-якої точки зору важливо цю війну перенести на територію противника, уражати його військові об'єкти на всю глибину. Це дозволяє добитися багатьох речей, особливо, якщо такі дії ефективні та продовжувані,

– зауважив Давид Шарп.

Подібні удари завдають прямої військової та економічної шкоди Росії. Зважаючи на те, що країна-агресорка перейшла на військові рейки, то проблеми для неї відбуваються не лише у сферах, які прямо дотичні до введення бойових дій.

"Удари підривають боєздатність Росії. Також це психологічна та медійна шкода. Головне питання у тому, настільки систематично вдається діяти, та наскільки серйозними є результати. Наприклад, в Туапсе вже прилітало – це не перший випадок ефективних ударів по абсолютно військових цілях в глибині Росії", – зазначив військовий експерт.

Україна постійно працює над своїми можливостями. Зокрема, офіційні особи відкрито говорять про розробку більшої кількості безпілотників, будівництві нових заводів.

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"У деяких містах, зокрема, на російському прикордонні, російська сторона часто повідомляє про удари. Вдалині це не зовсім регулярно відбувається, але сили накопичуються і потроху вдосконалюють можливості. І от коли ці можливості є дуже великими, є шанс включити фактор залякування", – додав Шарп.

Військовий експерт має на увазі, що російська сторона за таких умов буде тричі думати, чи варто їй завдавати ударів по певних цілях в Україні, якщо після цього може бути масований удар по цілях в Росії. Це, звісно, працює не у всіх війнах, але все ж цілком реальна ймовірність.

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