Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Варто додати, що Усть-Луга розташована неподалік Санкт-Петербурга, а також не так далеко від кордону з Естонією та Фінляндією.

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Олексій Данілов, коментуючи атаку безпілотників на Усть-Лугу, що розташована за тисячу кілометрів від українського кордону, заявив, що часто у Росії зараз діє саме наша зброя.

Дуже багато сьогодні знищується об'єктів військової інфраструктури в Росії саме нашою рідною зброєю,

– сказав Данілов.

Він зазначив, що тисяча кілометрів для нас уже не така велика відстань, щоб Збройні Сили не могли туди проникнути.

Варто зазначити! 21 січня вночі у Ленінградській області у морському порту палав нафтовий термінал "Новатек". Стало відомо, що пожежа стала наслідком операції СБУ – по російському об'єкту прицільно відпрацювали українські дрони.

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