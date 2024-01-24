Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Следует добавить, что Усть-Луга расположена недалеко от Санкт-Петербурга, а также не так далеко от границы с Эстонией и Финляндией.

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Украинское производство развивается

Алексей Данилов комментируя атаку беспилотников на Усть-Лугу, расположенную в тысяче километров от украинской границы, заявил, что часто в России сейчас действует именно наше оружие.

Очень многое сегодня уничтожается объектов военной инфраструктуры в России именно нашим родным оружием,

– сказал Данилов.

Он отметил, что тысяча километров для нас уже не такое большое расстояние, чтобы Вооруженные Силы не могли туда проникнуть.

Стоит отметить! 21 января ночью в Ленинградской области в морском порту горел нефтяной терминал "Новатек". Стало известно, что пожар стал следствием операции СБУ – по российскому объекту прицельно отработали украинские дроны.

Взрывы в России