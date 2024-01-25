Це займання сталося одразу після вибухів на нафтопереробному заводі у російському Туапсе. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

До теми Де розташоване російське місто Туапсе, в якому горів нафтопереробний завод: показуємо на карті

У Росії горів виробничий цех

За даними пропагандистських ЗМІ, пожежа спалахнула у селі Єлове у Красноярському краї країни-агресорки. Наразі причини займання виробничого цеху – невідомі.

Крім того, у мережі з'явилися кадри горіння виробничого цеху у Єловому. На фото можна побачити, що дим від пожежі бачили навіть у сусідніх населених пунктах.



У Єловому горить виробничий цех / Фото з російських телеграм-каналів

Російське мнс зазначило, що близько 40 людей з виробничого цеху евакуйовано.На місці працює 27 осіб та 8 одиниць техніки.

Згодом рятувальники країни-агресорки наголосили, що пожежу у виробничому цеху локалізували на площі 1 725 квадратних метрів. Про постраждалих російські пропагандисти наразі не повідомляли.



З виробництва евакуювали 40 осіб / Фото з російських телеграм-каналів

Далі стало відомо, що пожежа була у цеху, що займалася виробництвом аерочовнів, ціна яких сягає близько 1,86 мільйона гривень за штуку. Виробництво належало ТОВ "Алігатор".

Росіяни також сказали, що поки власники цеху підраховують збитки, експерти готуються встановити причину займання. Зокрема, буде опитано робітників, які були на зміні під час пожежі.

Як виглядала пожежа у Єловому: дивіться відео

До цього пожежа була у російському Туапсе