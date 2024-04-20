Какая ситуация сегодня, 20 апреля, на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в хронологии от 24 Канала.
Днем ранее Россия ударила по Днепру, взрывы раздавались в нескольких областях: хронология 786 дня войны
В Одесской области повторные взрывы
В 06:42 в Одесской области снова объявили воздушную тревогу, раздались взрывы. Предварительно, враг атаковал баллистикой.
Россияне запустили ракету на Одесскую область
Около 6 утра оккупанты запустили ракету по Одесской области – предположительно, Х-59. Силы ПВО работали по вражеской цели.
В 6:33 для Одесской области объявили отбой тревоги.
Взрывы слышали в разных городах России: повреждена энергетика, вспыхнули пожары
Ночью в России прогремела череда взрывов:
- В Выгоницком районе Брянской области вспыхнул пожар на подстанции.
- В Калужской области также произошел взрыв на энергетическом объекте.
- В Смоленской области из-за атаки дрона начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.
- В Белгородской области возле города Старый Оскол на месте падения дрона возник пожар. В сети сообщают, что в небе была видна яркая вспышка и за городом начался пожар. В некоторых районах города частично исчез свет и электроэнергия.
- В Рязанской области тоже жаловались на атаку дронами. Однако местные власти уверяют, что повреждений якобы нет.
В Запорожье прогремел взрыв
В ночь на 20 апреля жители Запорожья слышали звуки взрывов. Эту информацию уже подтвердил Иван Федоров, глава областной военной администрации.
Первый взрыв прогремел в 4:54 – через минуту после того, как в Запорожье объявили воздушную тревогу.
Пока не известно, была это работа противовоздушной обороны или попадание. Воздушные силы предупреждали о применении управляемых авиационных ракет по городу.
В Днепре - День траура
20 апреля в Днепре объявлен День траура по погибшим в результате атаки по городу 19 апреля.
На здании Днепровского городского совета, домах и постройках коммунальных предприятий, учреждений и заведений городского совета приспущены украинские флаги.
Когда Палата представителей США будет голосовать за пакет помощи Украине
Палата представителей проголосует за пакет помощи Украине сегодня ориентировочно в 20:20 – 20:30 по Киеву. Пакет помощи для нашего государства будут рассматривать после законопроекта по Израилю.