04:56, 20 апреля

В ночь на 20 апреля жители Запорожья слышали звуки взрывов. Эту информацию уже подтвердил Иван Федоров, глава областной военной администрации.

Первый взрыв прогремел в 4:54 – через минуту после того, как в Запорожье объявили воздушную тревогу.

Пока не известно, была это работа противовоздушной обороны или попадание. Воздушные силы предупреждали о применении управляемых авиационных ракет по городу.