04:56, 20 квітня

В ніч проти 20 квітня жителі Запоріжжя чули звуки вибухів. Цю інформацію вже підтвердив Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації.

Перший вибух пролунав о 4:54 – за хвилину після того, як у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу.

Наразі не відомо, була це робота протиповітряної оборони чи влучання. Повітряні сили попереджали про застосування керованих авіаційних ракет по місту.