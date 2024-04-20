Яка ситуація сьогодні, 20 квітня, на фронті, в тилу та на міжнародній політичній арені – читайте в хронології від 24 Каналу.
Днем раніше Росія вдарила по Дніпру, вибухи лунали у кількох областях: хронологія 786 дня війни
На Одещині були повторні вибухи
О 06:42 в Одеській області знову оголосили повітряну тривогу, пролунали вибухи. Попередньо, ворог атакував балістикою.
Росіяни запустили ракету на Одещину
Близько 6 ранку окупанти запустили ракету по Одеській області – імовірно, Х-59. Сили ППО працювали по ворожій цілі.
О 6:33 для Одещини оголосили відбій тривоги.
Вибухи чули у різних містах Росії: пошкоджена енергетика, спалахнули пожежі
Вночі в Росії пролунала низка вибухів:
- У Вигоницькому районі Брянської області спалахнула пожежа на підстанції.
- У Калузькій області також стався вибух на енергетичному об'єкті.
- У Смоленській області через атаку дрона почалася пожежа на об'єкті паливно-енергетичного комплексу.
- У Бєлгородській області біля міста Старий Оскіл на місці падіння дрона виникла пожежа. У мережі повідомляють, що у небі було видно яскравий спалах і за містом почалась пожежа. У деяких районах міста частково зникло світло й електроенергія.
- У Рязанській області теж жалілися на атаку дронами. Однак місцева влада запевняє, що пошкоджень нібито немає.
У Запоріжжі пролунав вибух
В ніч проти 20 квітня жителі Запоріжжя чули звуки вибухів. Цю інформацію вже підтвердив Іван Федоров, голова обласної військової адміністрації.
Перший вибух пролунав о 4:54 – за хвилину після того, як у Запоріжжі оголосили повітряну тривогу.
Наразі не відомо, була це робота протиповітряної оборони чи влучання. Повітряні сили попереджали про застосування керованих авіаційних ракет по місту.
В Дніпрі – День жалоби
20 квітня у Дніпрі оголошено День жалоби за загиблими внаслідок атаки по місту 19 квітня.
На будівлі Дніпровської міської ради, будинках та спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради приспущені українські прапори.
Коли Палата представників США голосуватиме за пакет допомоги Україні
Палата представників проголосує за пакет допомоги Україні сьогодні орієнтовно о 20:20 – 20:30 за Києвом. Пакет допомоги для нашої держави розглядатимуть після законопроєкту щодо Ізраїлю.