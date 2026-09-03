Об этом 24 Каналу рассказал советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, мы все сейчас находимся на этапе эскалации. Россия значительно усилила обстрелы нашей страны. Соответственно, и Украина усилит свои действия, чтобы все-таки заставить Кремль пойти на прекращение войны.

Что будет с российским воздушным пространством?

Как подчеркнул Подоляк, все это создаст серьезную опасность для гражданской авиации в России. Украина здесь действует в соответствии с международным правом. Поэтому и пришлось официально обратиться в Международную организацию гражданской авиации с заявлением о том, что таким самолетам опасно находиться в воздушном пространстве России.

Путин несет всякую чепуху. Но Украина не собирается уничтожать самолеты гражданской авиации. Это понятно. Мы понимаем, что возникает опасность для международных авиакомпаний. Им нужно решить, готовы ли они идти на такие риски, которые сегодня возникают в воздушном пространстве России. Или все же они готовы прекратить авиасообщение с РФ, что является объективным следствием этого этапа войны. Ведь количество дронов будет увеличиваться,

– подчеркнул Подоляк.

Что ждет Россию в ближайшее время: смотрите видео 24 Канала

Вся эта ситуация будет влиять на российскую экономику и возможность осуществлять управленческие функции. Проблемы возникнут и на тех аэродромах, которыми пользуется Путин и другие представители его режима. Украина будет делать все, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Все эти призывы к России сесть за стол переговоров не работают. Работает только принуждение России. Оно должно быть паритетным. Поэтому количество дронов над Россией будет расти. Каждую ночь над РФ должно летать не 400 дронов, а 1000 и более,

– подчеркнул Подоляк.

Добавим, что Михаил Подоляк рассказал, что ждет Россию зимой. Интересно, что в Московской области уже накрывают топливные резервуары защитными конструкциями. Там отмечают, что война все больше проникает на территорию РФ.