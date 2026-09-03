Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу отметил, что эта зима может стать первой, когда последствия войны по-настоящему ощутит российская энергосистема.

Заявление Путина о энергетике Украины может получить зеркальный ответ

Россияне, как пояснил советник ОПУ, сейчас анализируют удары, которые украинские Силы обороны наносят по НПЗ и логистике, и делают определенные выводы о том, что война все больше заходит на российскую территорию, наносит ущерб отдельным отраслям российской экономики.

Подоляк отметил, что в то же время европейские партнеры продолжают жить в режиме инерции. По его мнению, необходима более жесткая реакция на действия России в отношении стран Европы.

Когда мы говорим, что дрон с тяжелым вооружением готов атаковать один из ключевых аэропортов Германии – это еще гибридная война или уже конвенциональная? Поэтому реакция должна быть следующей: нужно сделать все, чтобы европейские производства работали быстрее, чтобы Украина получила любые инструменты, в частности ракетные, для атак на определенные объекты России,

– подчеркнул Подоляк.

И таких атак, особенно по энергетике, в этом году, как подчеркнул советник ОПУ, должно быть невообразимо больше, они должны быть непрерывными. Он обратил внимание на то, что впервые в истории агрессор, начавший войну, сегодня открыто заявляет, что будет разрушать гражданскую, энергетическую инфраструктуру. Путин на днях заявил, что Россия подготовилась к массированным ударам по энергетике Украины и что он отдал соответствующий приказ.

То есть человек, который уже является безусловным военным преступником, говорит, что будет продолжать совершать преступление. Это добровольная фиксация им факта преступления накануне его совершения. Вопрос в том, что есть глобальные политики, которые говорят, что он "хороший парень, который хочет мира",

– отметил Подоляк.

Он раскритиковал поведение европейского сообщества в связи с медлительностью его реакции, принятием решений и надеждами на то, что если позвонить в очередной раз Путину, то на него можно как-то повлиять и остановить. Советник Офиса Президента снова отметил, что российского диктатора совместными усилиями нужно заставить сесть за стол переговоров, а не просто имитировать сидение за ним.

Для этого необходимо, чтобы все остальные, стоящие за спиной Украины, предоставили соответствующий инструмент. У них больше возможностей, потому что они не находятся в состоянии войны, а это означает, что они могут инвестировать и ускорять военное производство (артиллерия, РЭБ, ракеты, дроны). Эти инструменты развеют миф о том, что Россия эту войну переживет,

– убежден Подоляк.

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