Об этом он заявил во время пресс-конференции для пропагандистов.

Как Путин угрожает Украине?

Президент России, отвечая на вопросы пропагандистов, сообщил, что оккупационная армия получила подробные указания относительно подготовки и последующего нанесения массированных ударов по энергетическим объектам Украины.

Они бьют по нашим – получат ответ,

– заявил он.

По его словам, это станет ответом на украинские атаки по якобы гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России, в частности по НПЗ, а также на попытки большого количества БПЛА прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга.

Кстати, российский диктатор также высказался о переговорном процессе с США. Он заявил, что Москва выступает за переговоры, имеющие конкретное содержание, фактически подчеркнув необходимость предметного обсуждения.

Более того, комментируя недавний визит директора американского ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву, российский диктатор заявил, что контакты между представителями спецслужб России и Соединенных Штатов происходят постоянно.