Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що ця зима може стати першою, коли наслідки війни по-справжньому відчує російська енергосистема.

Заява Путіна щодо енергетики України може отримати дзеркальну відповідь

Росіяни, як пояснив радник ОПУ, зараз аналізують ті удари, які українські Сили оборони завдають по НПЗ та логістиці, й роблять певні висновки, що війна дедалі більше заходить на російську територію, завдає шкоди окремим галузям російської економіки.

Подоляк зазначив, що водночас європейські партнери продовжують жити в інерційному форматі. На його погляд, потрібна жорсткіша реакція на дії Росії, які та вчиняє щодо країн Європи.

Коли ми говоримо, що дрон з важким озброєнням готовий атакувати один із ключових аеропортів Німеччини – це гібридна ще війна чи вже конвенційна? Тому реакція має бути наступною: треба все зробити, щоб європейські виробництва швидше працювали, щоб Україна отримала будь-які інструменти, зокрема ракетні, для атак на певні об'єкти Росії,

– наголосив Подоляк.

І цих атак, особливо по енергетиці, цьогоріч, як підкреслив радник ОПУ, має бути захмарно більше, вони повинні бути безперервними. Він звернув увагу на те, що вперше в історії агресор, який почав війну, відверто сьогодні заявляє, що буде руйнувати цивільну, енергетичну інфраструктуру. Путін днями висловився про те, що Росія підготувалась до масованих ударів по енергетиці України й що він віддав відповідний наказ.

Тобто людина, яка вже є безумовним військовим злочинцем, говорить, що продовжуватиме вчиняти злочин. Це добровільна фіксація ним факту злочину напередодні його здійснення. Питання в тому, що є глобальні політики, які говорять, що він "хороший хлопець, який хоче миру",

– зазначив Подоляк.

Він розкритикував поведінку європейської спільноти щодо повільності своєї реакції, ухвалення рішень та сподівань на те, що якщо зателефонувати в черговий раз Путіну, то на нього можна якось вплинути й зупинити. Радник Офісу Президента вкотре зауважив, що російського диктатора спільними зусиллями треба примусити сісти за стіл переговорів, а не просто імітувати сидіння за ним.

Для цього треба, щоб всі інші, які стоять за спиною України, надавали відповідний інструмент. У них є більше можливостей, тому що вони не у стані війни, а це означатиме, що вони можуть інвестувати й пришвидшувати військове виробництво (артилерія, РЕБ, ракети, дрони). Ці інструменти руйнуватимуть міф про те, що Росія цю війну переживе,

– переконаний Подоляк.

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