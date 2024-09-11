"Ну хватит уже, а?": Соловьев злится из-за постоянного вранья об "успешной" работе российской ПВО

О неэффективности работы российской ПВО уже заговорили путинские пропагандисты. Среди них Владимир Соловьев, который призвал прекратить врать об "успешной" работе противовоздушной обороны.

Соответствующее заявление он сказал в эфире одного из прокремлевских каналов. Судя по его речи, пропагандист крайне разочарован "расхваленной" ПВО России, передает 24 Канал.

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Соловьев считает, что БпЛа надо сбивать "как-то иначе"

Соловьев на днях призвал прекратить побасенки о якобы успешных сбиваниях беспилотников, которые на самом деле достигают своих целей. К тому же с последствиями таких атак местные власти борются неделями или месяцами.

Слушайте, ну давайте уже. Когда я читаю, как мы сбили беспилотник, но его фрагменты упали, подожгли и неделю не можем (потушить – 24 Канал). Ну хватит уже, а?

– яростно высказался пропагандист.

Путинский "эксперт" также дал рекомендации по защите критической инфраструктуры и считает, что БпЛа надо сбивать "как-то иначе".

"Я не знаю, кому и что надо объяснить, что не может находиться в централизованном месте один гигантский склад. Что не 50-е годы. И что надо защищать. И средствами ПВО. Министр же сто раз сказал... Ну ясно, что, если попал беспилотник, а вы его сбили так, что он попал – ну", – возмутился Соловьев.

Соловьев полностью разочарован в работе ПВО России: смотрите видео